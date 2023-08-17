Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Путин запретил полиции наказывать бизнес за нарушения норм надзорных органов
Москва, 18 августа, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Российскому правительству и Генеральной прокуратуре предстоит законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу, кабинету министров совместно с Генпрокуратурой и МВД России необходимо обеспечить законодательные изменения, предусматривающие исключение возможности привлечения бизнес-субъектов к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных надзорных требований.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Срок — 1 октября 2023 года.
Как сообщало ИА Регнум, также в перечне поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил правительству ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию и обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями. Глава государства до 30 ноября 2023 года ожидает от ответственного за исполнением указания премьер-министра РФ Михаила Мишустина соответствующего доклада.