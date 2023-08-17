Москва, 18 августа, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Российскому правительству и Генеральной прокуратуре предстоит законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, кабинету министров совместно с Генпрокуратурой и МВД России необходимо обеспечить законодательные изменения, предусматривающие исключение возможности привлечения бизнес-субъектов к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных надзорных требований.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Срок — 1 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, также в перечне поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обозначил правительству ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию и обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями. Глава государства до 30 ноября 2023 года ожидает от ответственного за исполнением указания премьер-министра РФ Михаила Мишустина соответствующего доклада.