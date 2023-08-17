Вашингтон, 18 августа, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что администрация нынешнего президента Джо Байдена намерена посадить его в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам, пытаясь превратить США «в страну третьего мира».

Gage Skidmore Трамп

«Они искренне верят, что им сойдёт с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — цитирует Трампа РИА Новости.

По словам Дональда Трампа, политические оппоненты различными способами пытаются его устранить.

Как сообщало ИА Регнум, прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фэни Уиллис предложила назначить слушания по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием Трампа на 4 марта 2024 года.

В офисе шерифа округа, где Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявили, что ждут прихода экс-президента и других фигурантов дел в местную тюрьму в Фултоне. Они должны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму на Райс-стрит, где пройдут формальную процедуру ареста. Она подразумевает, что их обыщут, сфотографируют, а также дактилоскопируют.

15 августа большое жюри предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.

Информация о членах коллегии присяжных, согласовавших обвинительное заключение и ордер на арест Дональда Трампа, утекла в Сеть.