Эквадор, 18 августа, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Недалеко от колонны машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа неизвестные открыли стрельбу, сообщила 17 августа газета El Universo.

ru.torange.biz Стрельба

В городе Дуран кандидат в президенты Эквадора принимал участие в предвыборном мероприятии, по окончании которого послышались звуки перестрелки. Охрана эвакуировала Нобоа, политик не пострадал.

В полиции уточнили, что стрельба недалеко от кортежа Нобоа не была покушением на кандидата в президенты.

«После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена», — сообщила полиция в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Даниэль Нобоа утверждал, что уже получал угрозы в свой адрес. Теперь он носит бронежилет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Эквадоре во время митинга убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо Валенсию. Покушение на политика состоялось в Кито.

Во время митинга злоумышленник открыл стрельбу в толпе, Валенсия был смертельно ранен в голову. Кроме того, ранения получили восемь человек, семеро из них были госпитализированы. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

Позже предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили при задержании.

В июле в Эквадоре в результате нападения был убит мэр города Манта Агустин Интриаго. Глава МВД страны Хуан Сапата заявил, что ранения также получили четыре человека.