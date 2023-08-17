Киев, 18 августа, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющую крупнейшей платформой онлайн-коммерции AliExpress из-за продолжающегося сотрудничества с Россией. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Aliexpress.com AliExpress

Собственником ООО «Алибаба. ком (ру)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

В агентстве акцентировали, что компания продолжает продажи в России, предоставляя международную площадку для реализации зарубежных товаров. В частности, предоставляет свои платформы для продажи меди, вывезенной с подконтрольных России территорий, которые Украина считает своими.

Прибыль за 2022 год составила 16,3 мдрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, производителя алкогольных напитков — компанию Bacardi Limited за сотрудничество с Россией внесли в украинский список «спонсоров войны».

До этого компания, представляющая свою продукцию в более чем 170 странах, объявила, что останавливает экспорт в Россию и перестаёт продвигать рекламу на российском рынке. По утверждению НАПК, производитель якобы стал искать в России новых сотрудников, публикуя сообщения о вакансиях.

Как следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы, в 2022 году выручка российского подразделения компании «Бакарди Рус» существенно увеличилась (на 8,5%, до 32,6 млрд рублей), также в бюджет России фирма выплатила налогов на сумму более 12 млн долларов.