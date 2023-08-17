Сочи, Краснодарский край, 18 августа, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Инцидент с отравлением группы детей в санатории Сочи проверяют сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, сообщили 18 августа в пресс-службе ведомства.

danyweis Бассейн

Известно, что 17 августа постояльцев санатория в Лазаревском районе города доставили в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «отравление парами хлора». Угрозы жизни пострадавших нет.

Следователи устанавливают причины происшествия совместно со специалистами Роспотребнадзора. Для анализа отобраны необходимые пробы. Ход и результаты проверки контролируются руководством регионального СУ СКР.

Ранее ИА Регнум передавало, что инцидент произошёл в сочинском санатории, куда 14 детей-спортсменов прибыли в сопровождении тренеров. В горбольницу госпитализировали 10 человек.

В октябре 2022 года в Новокузнецке на 60 суток приостановили деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса — из-за отравления хлором десяти человек, в том числе шести детей.

Проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в «нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».