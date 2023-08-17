Сочи, Краснодарский край, 17 августа, 2023, 23:42 — ИА Регнум. В санатории Лазаревского района Сочи после посещения бассейна дети отравились парами хлора. Угрозы жизни подростков нет, сообщила 17 августа в прокуратуре Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в санатории «Аврор», куда 14 детей спортсменов прибыли в сопровождении тренеров.

«Подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «отравление парами хлора», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверки, взяты пробы воды, анализ позволит установить причины случившегося.

10 спортсменов были госпитализированы в городскую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, на северо-востоке Москвы во время пребывания в бассейне в одном из фитнес-клубов четыре человека почувствовали недомогание в виде жжения в глазах и сильного кашля. Всех четверых обследовали медики. Инцидентом заинтересовались следователи Главного следственного управления Следственного комитета России в Москве.

24 июня в США в результате утечки хлора отравились 10 человек, в том числе семеро детей. Инцидент произошёл в городе Хьюстон штата Техас.