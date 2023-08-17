Вашингтон, 17 августа, 2023, 23:24 — ИА Регнум. США получают информацию от Украины по поводу применения кассетных снарядов, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё указывает на то, что украинцы используют эти боеприпасы в соответствии со своими обязательствами надлежащим образом, основываясь на информации, которую они нам предоставляют», — сказал он.

С американской стороны никаких обеспокоенностей на этот счёт нет, добавил представитель минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, США предоставили Украине кассетные боеприпасы после соответствующего в начале июля решения американского президента Джо Байдена. При этом ещё пару лет назад Белый дом называл использование таких боеприпасов преступлением.

15 августа, выступая на Московской конференции по международной безопасности, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, которые имеются у неё на вооружении. Он отметил, что США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.

Ранее Украина предоставила министерству обороны Соединённых Штатов Америки первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Информация, переданная министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей, сообщил источник CNN.