Штат Джорджия, США, 17 августа, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Информация о членах коллегии присяжных, согласовавших обвинительное заключение и ордер на арест экс-президента США Дональда Трампа, утекла в Сеть. Устанавливается источник утечки данных, сообщил офис окружного шерифа.

В заявлении говорится, что офис шерифа округа Фултон (штат Джорджия) в курсе распространения на различных платформах персональной информации членов большого жюри присяжных. Правоохранители пытаются установить источник утечки и угроз присяжным.

Как сообщало ИА Регнум, прокурор округа Фултон, штат Джорджия Фэни Уиллис предложила назначить слушания по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа на 4 марта 2024 года. Заключительное досудебное слушание прокуратура предлагает провести 20 февраля.

В штате Джорджия в офисе шерифа округа, где Трампу выдвинули четвёртое обвинение, заявили, что ждут прихода экс-президента и других фигурантов дел в местную тюрьму в Фултоне. Они должны добровольно явиться в тюрьму на Райс-стрит до 25 августа, где пройдут формальную процедуру ареста. Подразумевается, что их обыщут, сфотографируют, а также дактилоскопируют.

15 августа большое жюри предъявило обвинения Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. Всего обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, в том числе в нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащим, заговоре с целью подлога и подаче ложных документов.