Минск, 17 августа, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко сказал, что ненавидит деньги и «счастье находит у себя дома».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Никогда такого не было. Я вообще не такой человек. Яхта, жара, солнце — это не моё. Деньги я ненавижу», — признался белорусский президент, отвечая на вопрос были у него когда-нибудь мысли о яхте в Монако.

Лукашенко также сказал, что предпочитает «зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи. Мне больше ничего не надо».

Лидер Белоруссии пояснил, что вырос в бедной семье, где всегда денег не хватало и «бедность давила».

«Я другой человек по характеру, я могу своё счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», — резюмировал Александр Лукашенко.

При этом президент Белоруссии также признался, что бывая в Сочи, иногда просит у российского коллеги Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не предупреждал о начале спецоперации, однако за несколько дней до её начала попросил «прикрыть его, если вдруг что случится», сказал Лукашенко в интервью Панченко.

«Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай Бог, что случится, ну, мы союзники», — сказал Лукашенко.

На вопрос, что может случиться, Путин, по словам Лукашенко, ответил:

«Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста».

Лукашенко также рассказал, что Россия в феврале–марте 2022 года могла быстро взять Киев, но это привело бы к огромному числу жертв, поэтому от такого плана она отказалась. Представление о том, будто президент Украины сыграл какую-то роль в ситуации с боями в Киеве, совершенно не соответствует действительности, уточнил он, добавив, что в это время украинский лидер «сидел в погребе».