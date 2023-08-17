Махачкала, 17 августа, 2023, 22:38 — ИА Регнум. После взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа неопознанными остаются 17 погибших. Об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов после заседания Госсовета в Москве.

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Он выразил уверенность, что после опознаний 17 августа «цифра сократилась».

Также Меликов сообщил, что в рамках расследования уголовного дела по факту взрыва имеется только один подозреваемый.

Как сообщало ИА Регнум, причиной трагедии в Махачкале, где 14 августа взорвалась АЗС, стала недобросовестность как предпринимателей, так и работников надзорных органов, сказал Меликов.

Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Арендатором помещения и владельцем склада был Эльдар Насрулаев. Он был задержан и отправлен в изолятор, 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву. Басманный суд Москвы принял решение отправить его под стражу до 14 октября.