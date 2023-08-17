Киев, 17 августа, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Гражданка Украины, предположительно, первой в стране сменила отчество на матчество. Девушка в 16 лет меняла паспорт и обновила также имя и фамилию. Об этом сообщают «Украинские новости».

oskar Strelnikoff Украинский паспорт

Отмечается, что в феврале 2021 года украинцы получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество.

Девушка, меняя фамилию, имя и отчество, выбрала для своего ФИО матроним вместо патронима и теперь именуется Литвиненко Станислава Лесеевна.

По словам матери, которая второй раз вышла замуж, дочь взяла фамилию отчима — «своего настоящего отца, который её воспитал». Имя же девушка выбрала то, которым мать Леся хотела назвать её при рождении.

«Мой мужчина поддержал желание Стаси выбрать новые фамилию, имя, отчество», — цитирует издание слова матери 16-летней киевлянки.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 26 апреля петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом страны 25 тыс. голосов.

Принятие законопроекта о регистрации однополых браков относится исключительно к полномочиям Верховной рады. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.