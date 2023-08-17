Анкара, 17 августа, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Турция предупредила Россию о риске роста напряжённости в Чёрном море в связи с досмотром российскими военными сухогруза «Сукра Окан», говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учреждённого администрацией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряжённость в Черном море», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа на юго-западе Чёрного моря российские военные провели досмотр отказавшегося остановиться следовавшего на Украину сухогруза «Сукра Окан» под флагом Палау.

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ России потребовал от экипажа сухогруза, следовавшего курсом в украинский порт Измаил, остановиться для проверки возможного наличия запрещённых грузов. Капитан судна не отреагировал, для принудительной остановки «Сукра Окан» российский корабль открыл предупредительный огонь.

15 августа Министерство обороны России опубликовало кадры работы досмотровой группы на сухогрузе «Сукра Окан», следовавшего в украинский порт Измаил. На видео показан облёт сухогруза российским вертолётом Ка-29, а также моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов.