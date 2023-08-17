Минск, 17 августа, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не предупреждал о начале спецоперации, однако за несколько дней до её начала попросил «прикрыть его, если вдруг что случится», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого 17 августа размещена на её YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас не было никогда разговора вот прям в канун военных действий, что конфликт начнётся, я вам клянусь, что у нас не было разговора, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины», — сказал Лукашенко.

По его словам, за несколько дней до начала СВО российский президент попросил своего белорусского коллегу «прикрыть, если что вдруг случится». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада, пояснил Лукашенко.

«Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай Бог, что случится, ну, мы союзники…» — сказал Лукашенко.

На вопрос, что может случиться, Путин, по словам Лукашенко, ответил:

«Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста».

Как сообщало ИА Регнум ранее, Панченко также спросила Лукашенко, говорил ли ему Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели СВО. Президент Белоруссии признался, что никогда не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе». Однако, по его мнению, цели СВО на сегодняшний день уже выполнены, и Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания спецоперации, как это было до неё.

При этом глава Белоруссии уверен, что военного конфликта на Украине можно было избежать, а остановить его можно и сейчас. Он призвал начать переговоры по Украине без предварительных условий, назвав такой вариант событий классикой любой дипломатии. Однако, как подчеркнул президент, в продолжении конфликта заинтересованы США, поэтому они «подкармливают» самомнение президента Украины Владимира Зеленского.

Лукашенко также рассказал, что Россия в феврале–марте 2022 года могла быстро взять Киев, но это привело бы к огромному числу жертв, поэтому от такого плана она отказалась. Представление о том, будто президент Украины сыграл какую-то роль в ситуации с боями в Киеве, совершенно не соответствует действительности, уточнил он, добавив, что в это время украинский лидер «сидел в погребе».