Минск, 17 августа, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко 17 августа заявил, что США заинтересованы в конфликте на Украине, поэтому «подкармливают» самомнение президента страны Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Война на Украине нужна США, Украине она не нужна, поскольку страна теряет практически всё», — сказал он.

По словам белорусского лидера, чем дольше будут идти военные действия, тем для американцев лучше, поскольку это дорого, а США таким образом хотят ослабить Россию.

«Им надо это. Но Украине это не надо… Украина — это не Зеленский. А Зеленский — он «герой», он в маечке с трезубцем разъезжает по всему миру и демонстрирует свой героизм, а они на Западе умеют подхваливать. Ты герой?.. Какого романа, чьего ты романа герой. Ты герой их романа, но не украинского народа», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что люди на Украине одурманены пропагандой, отметил президент Белоруссии, очень многие начинают давать реальную оценку деятельности Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Лукашенко также рассказал, что Россия в феврале–марте 2022 года могла быстро взять Киев, но это привело бы к огромному числу жертв, поэтому от такого плана она отказались. Он отметил, что представление о том, будто президент Украины сыграл какую-то роль в ситуации с боями в Киеве, совершенно не соответствует действительности.

«Зря он себе приписывает этот подвиг, которого там не было. Путин отвёл эти войска от Киева. Да он сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе. Он никого и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии в ходе интервью также заявил, что военного конфликта на Украине можно было избежать, а сейчас его ещё не поздно остановить, но если киевские власти продолжат отказываться от переговоров без предварительных условий, то дело может завершиться прекращением существования Украины.