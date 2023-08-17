Симферополь, 17 августа, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщили 17 августа в Telegram-канале оперштаба Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM

Причины закрытия моста при этом не указаны.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский телеканал CNN опубликовал кадры ударов морских беспилотников по Крымскому мосту, которые передала журналистам Служба безопасности Украины. В ролике видны взрывы под автомобильной и под железнодорожной частями моста. На видео показаны кадры как с дронов, так и с камер на мосту. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в ходе атаки применялись беспилотники Sea Baby, которые, по его словам, якобы являются уникальной разработкой Украины.

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в беседе с ИА Регнум отметил, что СБУ на фоне очевидного поражения украинских войск и отсутствия результатов контрнаступления ВСУ пытается самоутвердиться и продемонстрировать всему миру хоть какие-то возможности, подтверждая кадрами свою причастность к террористической атаке на Крымский мост.

Военный эксперт Иван Коновалов назвал сам факт передачи СБУ кадров с диверсиями в пользование CNN признанием украинцев в совершении террористической атаки на объект гражданской инфраструктуры.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в свою очередь пояснил, что кадры не только с беспилотников, но и с камер наблюдения могли появиться в распоряжении CNN вследствие хакерской атаки либо уже были распространены в интернете локальными СМИ.