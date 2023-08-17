Минск, 17 августа, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Следующим президентом России будет Владимир Путин, заявил 17 августа в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко. Запись интервью размещена на YouTube-канале журналистки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Думаю, что следующий Президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Панченко напомнила Лукашенко его заявление, сделанное в 2020 году, о том, что Путин, покидая пост президента России, найдёт человека, который продолжит путь развития России, и спросила, есть ли уже, по мнению Лукашенко, в России такой человек.

«Думаю, что есть. И думаю, что если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время», — ответил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Лукашенко в ходе этого интервью также заявил, что военного конфликта на Украине можно было избежать, а сейчас его можно остановить. Для этого нужны переговоры без предварительных условий, отметил президент Белоруссии, а если киевские власти продолжат от них отказываться, Украина может прекратить своё существование, добавил он.

Россия уже в принципе выполнила цели, поставленные перед началом СВО, поскольку очевидно, что Украина уже не будет такой агрессивной, как прежде, полагает Лукашенко. Восстановление отношений между РФ и Украиной возможно, но это потребует серьёзной работы, сказал он.

Что касается возможного участия Белоруссии в активных военных действиях, то никакого давления Москва на Минск по этому вопросу не оказывает, да и вступление Белоруссии в конфликт бессмысленно, поскольку её армия невелика, отметил также президент Белоруссии. Единственное условие, при котором Минск изменит свою позицию, — переход частями ВСУ белорусско-украинской границы, добавил Лукашенко.