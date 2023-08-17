Москва, 17 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с иранским коллегой Эбрахимом Раиси выразил свои соболезнования в связи с тератом в мечети Шираза, сообщили в Кремле 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В. Путин выразил соболезнования Э. Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили также вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в международных и региональных вопросах, а также возможное «подключение» Ирана к деятельности БРИКС.

13 августа в результате теракта, устроенного двумя боевиками в мечети в Ширазе, погибли двое человек. Преступники открыли огонь по людям, находившимся возле мечети. Ранения получили восемь человек. Один из террористов был задержан, его сообщник, по одним сообщениям, погиб после задержания, по другим данным — бежал. Оба преступника не были гражданами Ирана.

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Раиси распорядился найти и наказать причастных к теракту, а также изучить аспекты обеспечения безопасности в мечети. На следующий день после трагедии, 14 августа, глава МВД Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу.