Москва, 17 августа, 2023, 19:25 — ИА Регнум. На площадке МИА «Россия сегодня» 17 августа состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы-2023: активная фаза кампании», в рамках которого участники обсудили итоги регистрации на выборы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В этом году нет серьёзных самовыдвиженцев на губернаторских выборах. Кандидаты выдвигаются от партий, так что партийная активность высокая. Участвуют 20 из 23 партий, выдвинувших кандидатов и списки на старте кампании, и из 25 партий, имеющих право участия в выборах. Когда на выборах разного уровня, особенно низового, много партий — это создаёт пространство дискуссии и в целом является показателем здоровья политической системы», — отметила модератор круглого стола, политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

Текущие кампании выделяются по нескольким пунктам, отметили в ЭИСИ. Прежде всего, речь идёт про высокую партийную активность и низкий уровень отказов в регистрации, рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за выборами Максим Григорьев.

«По предварительным итогам регистрации, по данным ЦИК России, были зарегистрированы 74 тысяч кандидатов — более 63 тысяч кандидатов от 20 политических партий более 10 тысяч самовыдвиженцев», — информировал он. Григорьев также назвал партийную активность и высокую состязательность устойчивым трендом современной политической системы, показателем её стабильности и зрелости.

Из 21 главы региона лишь двое были назначены до 2017 года — это ветераны губернаторского корпуса, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отметил член комитета по политтехнологиям РАСО, руководитель аналитического департамента «Минченко Консалтинг» Кирилл Петров. При этом, по его словам, фактор усталости избирателей от действующих глав будет влиять минимально.

Ещё одна характерная черта выборов-2023 — большое количество кампаний референдумного типа. Но, по словам политического консультанта и медиаменеджера, представителя РАПК в Сибирском федеральном округе Игоря Кузнецова, это нормально. У людей есть запрос на последовательность действий власти, понятность этих действий, стабильность, открытую коммуникацию. Особенно много таких кампаний в Сибири: Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Отдельным кейсом остаётся Хакасия — самая конкурентная, по словам Кузнецова, кампания не только в Сибири, но и во всей стране.

Если говорить о западной части страны, эксперты отдельно отмечают Нижегородскую и Самарскую области, где, как и в большей части Сибири, интриги особой нет.

«За действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина говорят его результаты. Каких-то 30 лет назад Нижний был закрытым промышленным городом, назывался Горьким, не было туристической привлекательности. Сейчас же это один из центров туризма, но при этом свой промышленный потенциал город только укрепил. Кампания губернатора Самарской области Дмитрия Азарова построена на аудите предыдущих достижений — позитивные результаты очевидны», — поделился мнением Роман Пермяков, политический консультант, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Эксперты говорят — в этом году у избирателей нет запроса на политические шоу. Людям нужна понятность. Отразились эти настроения и на агитационных материалах.

«Надо сказать, что в этом году агитация проходит довольно скучно. Есть объективные причины: эмоции захвачены сигналами, не связанными с политикой. У кандидатов есть боязнь, как бы себя не скомпрометировать. АПМ превратился из инструмента в обязательный атрибут. Но есть, конечно, и «светлые» пятна. Кроме того, период активной агитации только стартовал, так что явно мы ещё увидим хорошие примеры», — отметил Валерий Прохоров, заместитель директора Центра ПРИСП.

В завершение дискуссии генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин подчеркнула — выборы — это показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации, и наша страна в очередной раз демонстрирует эту нормальность и стабильность. Кроме того, эти выборы отмечены продолжающейся консолидацией общества вокруг президентской вертикали, и как следствие консолидацией избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут в нём участие. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.

Общественная палата России и политические партии в ходе выборов в сентябре будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами голосования, в том числе за системой дистанционного электронного голосования.