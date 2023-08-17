Куала-Лумпур, 17 августа, 2023, 19:14 — ИА Регнум. В Малайзии не менее 10 человек погибли в результате падения небольшого самолёта на автотрассу и его столкновения с автомобилем и мотоциклом. Об этом 17 августа сообщила местная полиция.

(сс) chensiyuan

Инцидент произошёл в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам. Самолёт Beechcraft 390 совершал местный перелёт с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг, который находится в 10 км от места катастрофы.

После столкновения начался сильный пожар. В результате погибли два пилота, шесть пассажиров самолёта, а также водители автомобиля и мотоцикла.

В настоящее время оперативные службы и полиция ведут расследование случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в результате падения легкомоторного самолёта Piper Cherokee на северо-востоке Австралии погибли два человека. В момент крушения на борту находились пилот Райли Курт и его беременная жена Мари.

В начале марта на территории Болгарии потерпел крушение спортивный легкомоторный самолёт. Как уточняла прокурор Софийского округа Наталия Николога, инцидент произошёл в результате неудачного выполнения фигур высшего пилотажа.