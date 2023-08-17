Москва, 17 августа, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Повышение банков ставок по ипотеке на 2 процентных пункта со следующей недели может привести к снижению спроса на покупку жилья в России. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Ранее Сбербанк сообщил о повышении с 22 августа ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки на 2 процентных пункта. Отмечается, что кредиты по всем заявкам, поступившим до этого момента, будут одобрены по прежним ставкам. Кроме того, банк ВТБ также в связи с повышением ключевой ставки Банка России увеличит с 21 августа ставки по своим рыночным ипотечным программам на 2 процентных пункта.

Экономист Григорьев отметил, что было совершенно очевидно, что вырастут ставки по всем кредитным продуктам банков после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12%.

«Думаю, что некоторые банки могут поднять ставку и выше, чем Сбербанк и ВТБ. Скорее всего, это приведёт к некоторому снижению спроса, хотя сложно сказать, насколько он будет существенен, потому что есть кредит — есть потребность. Но к некоторое снижение спроса на покупку жилья точно будет фиксироваться», — рассказал Григорьев.

Экономист добавил, что банки очевидно поднимут ставки и по автокредитам, и по потребительским. Но пока — до начала следующей недели — у клиентов остаётся немного времени до получения одобрения заявок на предоставление кредитов по прошлым ставкам.

Другое мнение высказал эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. По его мнению, ситуация на рынке недвижимости не так очевидна, а оформление ипотеки через Сбербанк или ВТБ, по мнению эксперта, не всегда правильное решение с точки зрения выгоды.

«Мы привыкли, что это такие крупные банки, они кажутся надёжными. Но они редко предлагают довольно выгодные для клиента условия по ипотеке. Да, в некоторых регионах нет возможности заключиться через другие организации, поэтому придётся брать то, что есть. Но в нашей стране есть и другие банки, которые, возможно, не будут так сильно поднимать ставку по ипотеке. Поэтому говорить однозначно, что ситуация приведёт к снижению спроса на покупку недвижимости — я бы не стал», — рассказал Барсуков.

При этом эксперт отметил, что падение спроса на вторичное жильё в августе–сентябре ожидалось ещё несколько месяцев назад. К тому же сейчас, по словам Барсукова, рынок недвижимости в Москве был несколько «перегрет», поэтому временное охлаждение не доставит значительных проблем рынку недвижимости.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на внеочередном заседании Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

После повышения ключевой ставки рубль укрепится, курс будет колебаться в диапазоне от 92 до 97 рублей за доллар, заявил 15 августа в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Игорь Сафронов, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ. После объявления о решении ЦБ курс опустился ниже отметки в 100 рублей за доллар.

С начала 2023 года средняя цена на вторичное жильё в России увеличилась на 12%. По мнению экспертов, до конца года цифры за квадратный метр вырастут ещё на 3–5%. Основная причина роста цен вторички — покупатели в связи с подорожанием стройматериалов и ремонта в целом, после ограничения околонулевых ставок по ипотеке предпочитают покупать уже готовые квартиры.