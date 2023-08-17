Бердянск, Запорожская область, 17 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. В Бердянске (Запорожская область) 17 августа открылся Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой», его участниками стали 500 активистов и профильных специалистов из новых регионов России, а также представители организаций, которые реализуют свои проекты в новых регионах, сообщили ИА Регнум в Росмолодёжи.

Пресс — служба Росмолодёжи Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой»

В программе форума — образовательные и интерактивные сессии. Участники обсудят вопросы предпринимательства, новых медиа, образования, культуры, туризма. Кроме того, они вместе разработают концепцию образовательного центра «Маяк», который построят в Запорожской области на берегу Азовского моря.

Участие в работе форума принимают также руководители общества «Знание», ректоры ведущих вузов новых регионов страны, общественные деятели. С приветствием к участникам мероприятия обратился врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Уверен, что Бердянск станет одной из столиц молодёжного движения всей нашей большой России, а форум даст возможность многим неравнодушным, ярким и выдающимся молодым людям открыть и найти себя. Вы нужны своей стране. Открывайте новые горизонты, дерзайте!» — сказал в своём выступлении врио губернатора.

18 августа форум продолжит работу в Судаке (Крым), на площадке фестиваля «Таврида. АРТ». Как сообщало ИА Регнум ранее, этот фестиваль стартовал 17 августа. Его участниками стали более 3,5 тысячи молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из всех регионов России, а зрителей ждут пять разноформатных площадок — фестиваль зрелищных искусств, фестиваль кино, фестиваль музыки, ярмарка «Арт. Молодость» и фестиваль достижений российской науки.