Москва, 17 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом 17 августа сообщили в Кремле.

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«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждён настрой на дальнейшее развитие связей двух стран в энергетической, торговой, природоохранной, транспортно-логистической областях.

Президенты обсудили вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, а также заинтересованности Тегерана присоединиться к БРИКС.

Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходит под председательством Индии. Путин заявил, что общая задача ШОС — помочь Ирану встроиться в работу организации. Российский лидер приветствовал вступление Ирана и поздравил иранского президента с полноправным членством в организации.

13 августа в результате нападения на мечеть Шахчерах погибли два человека и еще восемь получили ранения. В атаке участвовало два боевика. Телеканал Al-Jazeera сообщил, что совершившие теракт лица являются не иранцами, а гражданами другого государства.