Улаганский район, Алтай, 17 августа, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В Улаганском районе Республики Алтай пожарные сняли с дерева тело 58-летнего жителя Красноярского края, который взобрался на 15-метровый кедр за шишкой и перестал подавать признаки жизни, сообщили в комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики на своём сайте.

ГОЧС и ПБ по Республике Алтай Сборщик шишек

Информация о том, что мужчина не откликается и не двигается, поступила утром 16 августа. На место происшествия сразу выехали сотрудники пожарной части №11 села Улаган, а также бригада скорой помощи и экипаж полиции.

Как сказано в материале, прибыв на место, пожарные забрались на кедр и на 15-метровой высоте обнаружили мужчину без признаков жизни. При помощи спасательной верёвки они спустили его на землю и передали медицинским работникам, которые констатировали его смерть.

По предварительной информации, у мужчины случился инсульт. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, в Новой Москве 4 июля местный житель обнаружил висящий на дереве мумифицированный труп. Тело было найдено в лесополосе в Щаповском поселении Троицкого административного округа около посёлка Спортбазы. Труп висел на дереве на высоте 5–10 метров. Отмечалось, что смерть наступила примерно около двух-трёх лет назад.