Донецк, 17 августа, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что возможное продление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВМС) от Москвы до Донецка является мечтой для ДНР, поскольку уже давно планировалось наладить сообщение со столицей.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это является нашей мечтой, потому что полноценного железнодорожного сообщения нам не хватает, оно ограничено с учётом обстрелов. Мы перед этим не раз планировали, и у нас уже почти всё было готово, но само по себе в момент что-то вмешивалось», — рассказал руководитель ДНР журналистам.

Он отметил, что руководство региона планировало запустить железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и Крымом, именно поэтому инициатива президента России Владимира Путина по строительству скоростной магистрали важна для Донецка.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин на церемонии открытия движения по третьему московскому центральному диаметру заявил, что после реализации высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет продолжить её до Адлера и Луганска. Он уточнил, что нужно будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк.

Глава государства также сообщил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он уточнил, что этот проект обсуждался российскими властями и с финансовой, и с экономической точки зрения на протяжении долгого времени. Он указал на то, что при строительстве новой пассажирской магистрали действующая линия освободится и её можно будет использовать для передвижения грузов.