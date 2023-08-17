Отрадненский район, Краснодарский край, 17 августа, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Выпускница из Краснодарского края разместила в соцсети видео с танцами под немецкую музыку, на котором вместе с подругой продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим в Афганистане воинам, сообщает 17 августа RT.

Иван Шилов ИА Регнум

Памятник находится в станице Отрадной. Видеоролик она сделала, предположительно, в рамках флешмоба.

Как отметили в прокуратуре Краснодарского края, в отношении девушек 17 и 18 лет завели административное дело, им грозит штраф до 2 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток. Сами выпускницы уже извинились за свой поступок и отметили, что он не имел злого умысла.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля в Волгограде возбудили уголовное дело на жительницу Самары за осквернение скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

Как следует из материалов дела, 21 июля подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия. Запись этих действий девушка выложила в соцсетях. Видео она сняла при таком ракурсе, что как будто дотягивается руками до груди монумента «Родина-мать зовет!», трогает её пальцем и напевает веселую мелодию.

В Воронеже следователи организовали проверку после появившейся в СМИ информации о том, что молодые люди занялись сексом у мемориального комплекса «Памятник Славы».