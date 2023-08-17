* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 августа, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы 17 августа оштрафовал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 35 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в его публикациях.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич

Протокол о соответствующем административном правонарушении Макаревича* был составлен в июле 2023 года. Максимальное наказание за данный вид нарушения — штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, суды выносили аналогичные решения и в отношении иных иноагентов, не указавших свой статус в публикациях, — рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), певицы Монеточки (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналистки Татьяны Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Макаревич* был внесён в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Ранее он неоднократно осуждал действия российского государства и высказывался в поддержку действующего киевского режима. Музыкант находится в Израиле.

Комментируя решение Минюста, Макаревич* заявил, что «принимает поздравления» с присвоением ему статуса иноагента, но спустя два месяца обжаловал это решение. Суд его жалобу отклонил.