Москва, 17 августа, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Сбербанк заявил, что будет удерживать текущие условия по ипотечным кредитам до 22 августа. До этого момента клиенты, которые подали заявку на ипотечный кредит, смогут оформить его по прежней ставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Повышение ставок по ипотечным кредитам связано с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5%, что влечет за собой удорожание банковских продуктов для клиентов. Ключевая ставка ЦБ 15 августа была повышена до 12%, что является максимальным значением с мая 2022 г.

После 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки в Сбере изменятся на 2%. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования останутся на том же уровне. По потребительским кредитам минимальная ставка также останется на уровне 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка составит 14,5% годовых.