Москва, 17 августа, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Гиды и экскурсоводы из регионов страны примут участие в международной выставке-форуме «Россия», которая пройдёт в ноябре 2023 — апреле 2024 года на ВДНХ в Москве. Стартовал конкурсный отбор участников, сообщили 17 августа в АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Сергей Пятаков/РИА Новости

Участниками могут стать гиды, экскурсоводы, музейные работники, блогеры, краеведы, студенты старших курсов профильных направлений из всех регионов страны в возрасте от 22 лет, отметили представители организации.

«Впервые мы запускаем (…) масштабный конкурс, благодаря которому отберём специалистов на программу обучения перед работой на выставке-форуме. Для многих это уникальный шанс продемонстрировать свой опыт и поделиться им с коллегами, а ещё перенять новые знания от лидеров в сфере молодёжного туризма. Очень важно будет также «приземлить» обретенный опыт в регионах страны», — заявила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Победители конкурса будут проводить экскурсии по выставке для детей и подростков из всех регионов страны. Ежедневно будет проходить около 600 экскурсий. Разработаны познавательные тематические маршруты в сфере энергетики, экологии, искусства, технологий. Школьники смогут узнать о культуре и традициях народов России, а также попробовать себя в разных профессиях.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал инициативу о развитии проектов для гидов и экскурсоводов страны и их участии в международной выставке-форуме «Россия». Глава государства отметил, что значительный рост внутреннего туризма в России достигнут благодаря не только развитию инфраструктуры, но и новым идеям и инициативам.