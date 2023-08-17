Москва, 17 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Подозреваемый в причастности к взрыву у заправки в Махачкале Эльдар Насрулаев хранил селитру на открытой площадке со свободным доступом, сообщил 17 августа Telegram-канал «112».

Муса Салгереев/ТАСС

По словам местных жителей, мешки с селитрой находились не на закрытом складе, а прямо за дырявым забором на территории автосервиса.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на место хранения селитры. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Арендатором помещения и владельцем склада был Эльдар Насрулаев. Он был задержан и отправлен в изолятор, а 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву.

Басманный суд Москвы 17 августа принял решение отправить его под стражу до 14 октября.