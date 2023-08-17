Белгород, 17 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Житель города Губкина Белгородской области после отказа в выдаче кредита ограбил офис микрозаймов на 5 тысяч рублей, при этом он забыл паспорт на столе микрофинансовой организации. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

16 августа к сотрудникам полиции города Губкина обратилась 34-летняя женщина, работающая в микрофинансовой организации. По её словам, в офис фирмы на улице Кирова зашёл мужчина, пояснив, что намерен взять кредит, получив отказ, он стал угрожать ножом и потребовал отдать ему все имеющиеся в офисе деньги.

В материалах дела указано, что, испугавшись за свою жизнь, женщина отдала налётчику 5 тысяч рублей, после чего последний скрылся, но забыл свой паспорт.

Правоохранители довольно быстро нашли вора. Им оказался 39-летний мужчина, который рассказал, что у него финансовые трудности. К моменту задержания он успел потратить 250 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое.

Как передавало ИА Регнум, украинец ограбил микрофинансовую организацию в Подмосковье, он в маске, очках и плаще ворвался в офис микрозаймов, схватил одну из сотрудниц, затащил её в подсобку, где находилась ещё одна сотрудница, после этого потребовал отдать ему все денежные средства. В офисе нашлось 100 тысяч рублей. Мужчина забрал деньги и скрылся с места происшествия, его задержали сотрудники полиции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, денег при нём уже не оказалось. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.