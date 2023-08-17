Москва, 17 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Когда в одном из самых коррупционных государств мира — на Украине — правительство решает в одночасье поменять всех военкомов, то это говорит о том, что власти идут навстречу минобороны страны, давая «подзаработать» с помощью коррупции военным, которые меняют на местах уже хорошо обогатившихся комиссаров в тылу. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. Так он ввёл в действие решение от 11 августа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о проверке военкоматов. Украинский лидер счёл необходимым назначить на должности областных военкомов «лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины».

«Украина — это, по сути, самое крупное коррупционное государство, где основной заработок осуществляется путём освоения госбюджета. И ситуация сложилась таким образом, что украинские военные, которые участвуют в боевых действиях, меньше всего находятся у кормушки и не имеют возможности так наворовать денег, как это делают те чины в тылу. По сути, произошёл некий бунт, ведь военные, которым приходилось убивать, не могли столько наворовать, как военкомы», — поделился мнением Перлин.

Поэтому, как допустил политолог, было принято решение пойти навстречу минобороны республики и обеспечить достаток военных дополнительным коррупционным доходом. По мнению Перлина, ничем другим такое решение главы государства не объясняется, потому как военкоматы всегда действовали в угоду киевской власти.

«Они набирали людей, используя самые жёсткие методы, отбирая абсолютно из всех слоёв населения. Цель военкоматов на Украине выполнялась и даже более чем, там набирали мобилизационные части. Но если говорить о финансовой составляющей, то обогащение происходило не среди тех, кто воюет, а среди тех, кто сидит в тылу», — пояснил политолог.

В свою очередь политолог и публицист Семён Уралов допустил, что указ об увольнении свидетельствует, во-первых, о желании самого украинского президента возглавить коррупционную вертикаль.

«Зеленскому нужно, чтобы деньги ещё уходили наверх, а не только оставались на местах. Кроме того, ему надо заработать политические баллы за счёт решения проблемы, которая вылезла наружу. Раз вскрылась проблема с коррупцией, то президенту Украины надо было принять меры и сыграть хорошего и правильного политика», — отметил Уралов.

Но для более точного объяснения такого решения украинского главы, по словам политолога, нужно дождаться назначений на места. Послужной список новых военкомов сможет многое рассказать о решении массового увольнения, отметил Уралов.

17 августа президент Украины также подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток. Таким образом, военное положение в стране будет действовать ещё до 15 ноября.

Ранее в интервью газете The New York Times один из военнослужащих территориальной обороны ВСУ выразил мнение, что увольнение всех украинских областных военкомов вряд ли значительно повлияет на ситуацию с мобилизацией на Украине. Военнослужащий отметил, что о коррупции в украинских военкоматах знают многие.

24 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по подозрению в получении взяток на сотни миллионов гривен, а также в умышленном уклонении от службы.

25 июля представитель российских силовых структур со ссылкой на украинские военные источники сообщил, что в военкоматах Одесской области фиксируется рост масштабов коррупции. Процесс связан с увеличением количества местных жителей, желающих уклониться от призыва через дачу взяток военкомам.