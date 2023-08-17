Названы причины всеобщего увольнения военкомов на Украине
Политолог Перлин: увольняя военкомов, Зеленский даёт подзаработать офицерам ВСУ
Москва, 17 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Когда в одном из самых коррупционных государств мира — на Украине — правительство решает в одночасье поменять всех военкомов, то это говорит о том, что власти идут навстречу минобороны страны, давая «подзаработать» с помощью коррупции военным, которые меняют на местах уже хорошо обогатившихся комиссаров в тылу. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. Так он ввёл в действие решение от 11 августа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о проверке военкоматов. Украинский лидер счёл необходимым назначить на должности областных военкомов «лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и при условии прохождения ими проверки Службой безопасности Украины».
«Украина — это, по сути, самое крупное коррупционное государство, где основной заработок осуществляется путём освоения госбюджета. И ситуация сложилась таким образом, что украинские военные, которые участвуют в боевых действиях, меньше всего находятся у кормушки и не имеют возможности так наворовать денег, как это делают те чины в тылу. По сути, произошёл некий бунт, ведь военные, которым приходилось убивать, не могли столько наворовать, как военкомы», — поделился мнением Перлин.
Поэтому, как допустил политолог, было принято решение пойти навстречу минобороны республики и обеспечить достаток военных дополнительным коррупционным доходом. По мнению Перлина, ничем другим такое решение главы государства не объясняется, потому как военкоматы всегда действовали в угоду киевской власти.
«Они набирали людей, используя самые жёсткие методы, отбирая абсолютно из всех слоёв населения. Цель военкоматов на Украине выполнялась и даже более чем, там набирали мобилизационные части. Но если говорить о финансовой составляющей, то обогащение происходило не среди тех, кто воюет, а среди тех, кто сидит в тылу», — пояснил политолог.
В свою очередь политолог и публицист Семён Уралов допустил, что указ об увольнении свидетельствует, во-первых, о желании самого украинского президента возглавить коррупционную вертикаль.
«Зеленскому нужно, чтобы деньги ещё уходили наверх, а не только оставались на местах. Кроме того, ему надо заработать политические баллы за счёт решения проблемы, которая вылезла наружу. Раз вскрылась проблема с коррупцией, то президенту Украины надо было принять меры и сыграть хорошего и правильного политика», — отметил Уралов.
Но для более точного объяснения такого решения украинского главы, по словам политолога, нужно дождаться назначений на места. Послужной список новых военкомов сможет многое рассказать о решении массового увольнения, отметил Уралов.
17 августа президент Украины также подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране ещё на 90 суток. Таким образом, военное положение в стране будет действовать ещё до 15 ноября.
Ранее в интервью газете The New York Times один из военнослужащих территориальной обороны ВСУ выразил мнение, что увольнение всех украинских областных военкомов вряд ли значительно повлияет на ситуацию с мобилизацией на Украине. Военнослужащий отметил, что о коррупции в украинских военкоматах знают многие.
24 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по подозрению в получении взяток на сотни миллионов гривен, а также в умышленном уклонении от службы.
25 июля представитель российских силовых структур со ссылкой на украинские военные источники сообщил, что в военкоматах Одесской области фиксируется рост масштабов коррупции. Процесс связан с увеличением количества местных жителей, желающих уклониться от призыва через дачу взяток военкомам.