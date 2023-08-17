Москва, 17 августа, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Российско-кипрская студия Mundfish, которая создала популярную игру Atomic Heart, выпустила ограниченную серию шоколадок «Алёнка», сообщил 17 августа Telegram-канал Cyberslovo.

Кадр из видео

На этой версии шоколада персонаж Алёнка без шлема стоит на синем фоне, намекающем на путешествия в космос. Шоколадки с уникальной упаковкой впервые появились в дополнении под названием «Инстинкт Истребления». Их могли получить геймеры, проходя сюжет этого DLC.

Пока неизвестно, планирует ли в дальнейшем производитель выпускать шоколад в лимитированном варианте в магазинах. Выход первого сюжетного дополнения для Atomic Heart под названием «Инстикт Истребления» состоялся 2 августа для ПК, консолей PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявлял, что Киев призвал ведущих представителей рынка компьютерных игр прекратить продажи игры Atomic Heart на цифровых площадках.

Действие игры происходит в альтернативном будущем, где Советский Союз не был развален. Вышедшая игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.