Вашингтон, 17 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Преувеличивая боевые качества кассетного вооружения, Запад стремится решить вопрос снабжения ВСУ, не идя на дополнительные траты, сказал ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко. Так он оценил публикацию американского издания Newsweek, где говорится о «новом способе окончить» боевые действия на Украине.

Украинской армии необходимо передать кассетные боеприпасы M26 DCIPM для реактивных комплексов калибра 227-мм, таких как HIMARS и M270, заявил изданию американский военный эксперт Дэн Райс. На складах в Германии хранятся сотни устаревших боеприпасов, которые, в случае их передачи украинской армии, смогли бы «поменять правила игры», утверждает Райс.

«Если Украина получит 2000 кассетных ракет, я думаю, война будет окончена», — предположил он.

Как ранее пояснял ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев, кассетные боеприпасы, получения которых Украина ожидает от США — это снаряды, взрывающиеся над зоной поражения и выбрасывающие так называемые суббоеприпасы: мины, бомбы, шарики, различные поражающие элементы. Кассетные снаряды, в основном предназначены против скоплений техники или войск. Их применение может помочь противнику в поражении укреплений, если они будут взрываться над ними. Как отмечал Тумбарцев, главную опасность содержимое кассет представляет для мирного населения. Суббоеприпасы «засоряют» большие территории, которые надолго — вплоть до полного разминирования, становятся непригодной для хозяйства и просто опасной для жизни.

По логике Дэна Райса, оснащение «Хаймарсов» кассетными боеприпасами сделает эти дальнобойные вооружения более смертоносными. Любой кассетный снаряд, даже поставленный на американские реактивные системы, вряд ли изменит правила игры, возражает Желтоножко.

«Подразумевается, что меньшим количеством кассетных боеприпасов можно достичь адекватного поражения площади, сравнимого с массированным применением артиллерии. Но в случае с некондиционными боеприпасами это просто не будет работать, — поясняет российский военный эксперт. — В зависимости от срока пребывания на складах падает годность взрывателя в суббоеприпасах, происходит деструкция взрывчатых веществ. Поэтому процент неразорвавшихся боеприпасов будет расти, а их боевые качества будут снижаться».

Заявления о HIMARS с кассетными снарядами, как о некоем чудо-оружии для ВСУ, свидетельствуют о том, что Запад стремится избежать дополнительных издержек на вооружение Украины, вновь отмечает эксперт.

«Это своего рода попытка выдать нужду за добродетель. Кондиционные боеприпасы кончились, надо что-то такое находить, чтобы ВСУ не остались без боеприпасов вообще. Сказать, что мы поставим какую-то рухлядь, будет как-то неловко. Поэтому и кассетным снарядам придают такое высокое значение», — полагает Желтоножко.

Какого-то решающего вклада эти вооружения не внесут прежде всего потому, что боеголовки в кассетном вооружении разрабатывались ещё в Советском Союзе, указывает эксперт. Они есть и у ВСУ и российской армии.

«Применение ракет «Точка» с кассетной боевой частью уже неоднократно фиксировалось и какого-то решающего вклада они не внесли», — констатирует Желтоножко.

В то же время, применение ВСУ некондиционных боеприпасов может привести к тому, что значительные участки местности будут засеяны несработавшими минами, что — как говорилось выше — может представлять угрозу для мирного населения. Поэтому очередное «чудо-оружие», которое якобы должно принести победу ВСУ, скорее создаст больше проблем, чем принесёт пользы, отмечает эксперт.

США предоставили Украине кассетные боеприпасы в начале июля после решения президента Джо Байдена. 7 июля он заявил, что решение о передаче этого типа вооружения было непростым, однако, по его словам, это должно помочь ВСУ в контрнаступлении.

Неоднократно фиксировалось использование этих вооружений по невоенным целям. Так, 9 августа ВСУ обстреляли кассетными снарядами центр Донецка. Прилёт пришёлся на район торгового центра «Донецк-Сити», сообщили в оперативных службах ДНР.

На следующий день телеканал CNN сообщил, что Киев предоставил министерству обороны США первый доклад о применении кассетных боеприпасов. По этому поводу пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: у Вашингтона есть все основания полагать, что украинские военные «надлежащим образом» используют предоставленные им кассетные боеприпасы.

Российский журналист Ростислав Журавлёв погиб 22 июля по время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами, напомнил чиновникам американского минобороны посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — приводит слова посла Telegram-канал диппредставительства.