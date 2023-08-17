Москва, 17 августа, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, работника службы такси, который нанял киллера для убийства своего бывшего работодателя и всей его семьи, сообщили 17 августа в пресс-службе МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что 56-летний мужчина нанял «киллера» и рассказал, что целью является бывший босс, после убийства которого можно присвоить его деньги. Человек, к которому таксист обратился за помощью в реализации плана, сообщил об этом в полицию.

«По условиям заказчика нанятый им человек должен был проникнуть в указанный дом, после чего убить хозяина и всех членов его семьи», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При этом часть похищенного должна была послужить вознаграждением за криминальную услугу. В результате следователи решили инсценировать преступление. Когда нанятый исполнитель назначил встречу, чтобы предоставить постановочные доказательства — денежные средства в размере 2 млн рублей и некоторые вещи из жилища несостоявшейся жертвы, — тот был задержан.

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По данным источника ИА Регнум, убийство пытался организовать житель столицы Александр Ланской. Возбуждено уголовное дело. В то же время, по данным kp.ru, задержанный когда-то работал у бизнесмена, которого собирался убить вместе с семьёй.

Он был личным водителем предпринимателя и зарабатывал на тот момент неплохие средства. Однако после увольнения столкнулся с долгами и в итоге затаил обиду на бизнесмена.

«Предположительно, в доме можно было взять добра на несколько миллионов рублей. Исполнители должны были забрать всё и отдать заказчику 25% от всего похищенного. При этом он сказал, что свидетелей оставлять в живых не надо. Прямая цитата: «Валите всех, даже ребенка!» — рассказал источник издания.

Ранее краснодарские следователи возбудили уголовное дело против 56-летней местной жительницы, которую подозревают в организации подготовки убийства с особой жестокостью мужа и его любовницы.

В роли исполнителя заказного убийства выступил сотрудник полиции, его контакты с заказчицей проходили под наблюдением. По замыслу подозреваемой, «исполнитель» должен был облить её знакомую кислотой, а после сжечь автомобиль с потерпевшими.