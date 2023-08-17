Вашингтон, 17 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по конвенции о запрещении биологического оружия, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ, заявили 17 августа в российском посольстве в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметили в российской дипмиссии, бесконтрольные исследования двойного назначения под эгидой Пентагона продолжают вызывать вопросы у мировой общественности.

Как указали в посольстве России, есть подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия, и они далеко не единичны. Кроме того, имеются и свидетельства попыток предумышленного усиления патогенных свойств возбудителей экономически значимых инфекций.

Как накануне заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, США готовят новую пандемию путём осуществления мутаций вирусов и уже создали Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования.

В мае он рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. В частности, он отметил, что Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший признал, что США действительно создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. По его словам, в 2001 году США вкладывали много денег в биооружие.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с ИА Регнум отметил, что на Украине действуют программы по разработке биологического оружия, но они нелегальны, хоть и находятся под ведением Пентагона, а заявление Кеннеди-младшего о создании на Украине биолабораторий в очередной раз подтверждает факт их существования.