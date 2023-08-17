Москва, 17 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил к трём годам колонии гражданина Украины за призывы к терроризму, сообщили 17 августа в управлении ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд установил, что 22-летний молодой человек проживал в пункте временного размещения (ПВР) во Владимирской области, куда приехал в марте прошлого года в составе группы беженцев.

В ноябре мужчина написал в чате Telegram несколько сообщений, в которых содержались призывы к совершению преступлений. Факт выявили сотрудники ФСБ.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе сведений для разведки Украины.

Установлено, что работник одного из производственных предприятий Иркутской области собирал информацию и подготовил фотоматериалы, которые характеризовали состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции.