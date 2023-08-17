Вашингтон, 17 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. ВСУ не в силах противостоять наступлению Вооружённых сил России на харьковском направлении. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире своего блога на YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM

Офицер отметил, что Россия начала наступление в направлении Харькова, причём российские военнослужащие не встречают там особого сопротивления.

По его словам, нежелание США начать мирные переговоры в результате вынудило Россию перейти в наступление.

Киевский режим оказался на грани катастрофы, поскольку ВСУ не могут противостоять Вооружённым силам России на передовой, отметил Макгрегор, добавив, что многие украинские бойцы убегают, они начали сдаваться в плен целыми подразделениями по сто, двести человек.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки командования продвигаться. Он добавил, что киевское руководство за 2,5 месяца активных боёв не достигло никаких результатов и загнало свою армию в тупик, потеряв большую часть вооружений.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова. По его словам, Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон, уточнил Марочко.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 8 августа написал, что в конфликте на Украине против России почти открыто воюет всё НАТО. Он подчеркнул, что у российской стороны имеется достаточно сил для достижения целей СВО и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.