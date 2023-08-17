Москва, 17 августа, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Украинские самолёты, которые киевский режим использует для запуска ракет Storm Shadow, будут всё чаще и чаще выходить из строя, пока в большинстве своём не превратятся в металлолом, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Financial Times сообщило, что командование ВСУ торопливо передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал из-за ударов ВС России. Речь в числе прочего идёт об авиабазах и взлётно-посадочных полосах вдали от линии фронта, откуда запускают британские и французские ракеты Storm Shadow и Scalp.

По словам Онуфриенко, Киев всё ещё может найти способы уберечь своё дальнобойное оружие от ударов российских ВС. Это вполне реально, потому что при советской власти на Украине было построено много аэродромов, которые сохранились до настоящего времени. Тем более что запуск ракет проводится сейчас с самолётов-носителей. Например, под запуск Storm Shadow переоборудованы фронтовые бомбардировщики. И перебрасывая с аэродрома на аэродром самолёты — носители иностранных ракет, украинское командование может обеспечить их безопасность.

«Но проблема заключается в другом — этим советским самолётам по 45-50 лет. Они все выработали свой моторесурс, и постоянная переброска с одной авиабазы на другую существенно сокращает их боевые возможности. Соответственно, они будут всё чаще и чаще выходить из строя. Есть шансы, что к следующему году их даже сбивать не придётся — они просто в большинстве своём отправятся на металлолом», — указал Онуфриенко.

Однако, как полагает эксперт, для того чтобы полностью предотвратить пуски этих ракет, необходимо уничтожить «киевскую хунту».

«Об этом говорил президент РФ Владимир Путин: чем более дальнобойные средства поражения появляются у противника, тем дальше нам надо отодвигать линию фронта», — подытожил Онуфриенко.

В свою очередь эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что каждый удар ВС РФ по таким авиабазам и взлётно-посадочным полосам говорит о хорошей работе российской разведки. Однако, как полагает он, ВСУ смогут применять эти ракеты до тех пор, пока они не закончатся.

«Можно и необходимо привести последствия применения таких ракет, — заметил Костикин. — Причём как на вновь присоединённых территориях, так и на остальной части России, которая может оказаться под ударом. Линейка средств ПВО от нашего концерна «Алмаз Антей» эффективно с этим справляется. Тем не менее, судя по ударам по Донецку и прочим, ПВО мало не бывает».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации FT, украинские пилоты постоянно перемещаются между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов, надеясь таким образом избежать попадания под огонь ВС РФ.

До этого стало известно, что правительство ФРГ в ближайшие месяцы хочет предоставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые являются аналогом крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки.

По мнению военного эксперта Максима Тумбарцева, такие ракеты действительно могут увеличить возможности ВСУ, однако, как и в случае с британскими Storm Shadow, не окажут решающего влияния на ход боевых действий.

Кроме того, Вооружённые силы России ежедневно, системно наносят удары по объектам ВСУ и уничтожают вражеские Су-24 — единственные на Украине самолёты, способные применять ракеты Storm Shadow.