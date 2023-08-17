Стокгольм, 17 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Швеции 17 августа повысила уровень террористической угрозы в стране до «высокого», отметив в своём заявлении, что страна стала приоритетной целью для радикальных исламистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных служб о важности продолжения принятия мер по снижению риска совершения теракта», — сказано в заявлении.

Террористическая угроза может оставаться высокой в долгосрочной перспективе, сказала глава службы Шарлотта фон Эссен. Уровень угрозы оценён как высокий впервые с 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года полиция Стокгольма в праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обратились в суд, который встал на их сторону. Эти действия были намеренной и агрессивной провокацией, сказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»). Позднее в Стокгольме провели и новые аналогичные акции.

Сожжение Корана вызвало негодование в мусульманских странах. В Ираке протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии под прикрытием рассуждений о демократии. Президент РФ Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства, сказал глава государства.

В июле 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна столкнулась с самым серьёзным ухудшением ситуации в сфере безопасности после Второй мировой войны. В августе советник по нацбезопасности страны Хенрик Ландерхольм в обращении к гражданам страны заявил, что за границей им может угрожать опасность.