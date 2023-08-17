Москва, 17 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и колледжей, сообщается 17 августа на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, указанные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их зарплаты.

Также глава государства поручил правительству принять меры по совершенствованию положений, регулирующих ученический договор, предусмотрев для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 мая 2023 подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования. Цель изменений — совершенствование всей системы. Глава государства поручил реализовать проект в течение 2023–2024 годов.

В июне Минобрнауки России разработало пилотный проект новой модели высшего образования, которую в случае успешных испытаний внедрят для всех вузов в стране.