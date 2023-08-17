Путин поручил обеспечить формирование национальных рейтингов вузов
Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов
Москва, 17 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и колледжей, сообщается 17 августа на сайте Кремля.
Так, указанные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их зарплаты.
Также глава государства поручил правительству принять меры по совершенствованию положений, регулирующих ученический договор, предусмотрев для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 мая 2023 подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования. Цель изменений — совершенствование всей системы. Глава государства поручил реализовать проект в течение 2023–2024 годов.
В июне Минобрнауки России разработало пилотный проект новой модели высшего образования, которую в случае успешных испытаний внедрят для всех вузов в стране.