Москва, 17 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Нежелание США отправлять на Украину своё новейшее вооружение объясняется просто — зачем выбирать Киев, если есть более важный стратегически Тайвань. Так в беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко прокомментировал мнение американского военного эксперта Мэтью Хо.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо во время интервью высказал мнение, что США не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадёт в руки не только России, но и Китая, которые могут воспользоваться секретной информацией. По словам Хо, броня танков Abrams — это секрет, который тщательно охраняется, и поэтому американцы не хотели бы поставлять их Украине, потому что они могут быть захвачены противником. Поэтому сейчас США отправляют на Украину старые модели M1A1, которые появились еще до войны в Персидском заливе.

По мнению военного эксперта Тимошенко, главная причина, по которой Вашингтон не отправляет свою новейшую технику на Украину, связана с нарастающим напряжением вокруг Тайваня, который стратегически более важен и ценен для Штатов, чем Киев.

«Американцы всегда ищут для себя выгоду в ситуации. А зачем им эта Украина, если есть Тайвань?! И они под любыми предлогами хотят выйти из этой ситуации», — отметил Тимошенко.

Кроме того, как выразился полковник, ничего загадочного и секретного в танках Abrams и их броне нет, как и во всей военной технике Соединённых Штатов.

«В броне этих танков и в бронебойном оперённом снаряде, изготовленном из обеднённого урана, ничего секретного нет. Уран обладает большей массой и соответственно большей кинетической энергией по сравнению с вольфрамом. Но вот интересно, когда броню пробьют у того же Abrams с урановой подложкой и когда внутрь танка влетит всё пылающее — это тоже большой секрет?» — подчеркнул военный эксперт.

Тимошенко провёл также небольшой сравнительный анализ и другой военной техники производства США. Так, например, он отметил, что советский и российский бомбардировщик Ту-160 многократно превосходит различные истребители и самолёты вертикального типа США.

«У американцев известное помешательство — надо сделать что-то универсальное. Сделать такой топор, чтобы и лес валить, и часы чинить. И истребители Lightning II сделаны как для ВВС — взлетают с бетонных площадок, так и для флота — взлетают с короткой дорожки с катапульты, и для морской пехоты — с вертикальным взлётом. Причём в их разработке принимали участие тогда выходцы из Советского Союза. Что ещё равнять — подводные лодки, например. Они примерно одинаковые. Но вот теперь США спохватились, что дизельных подводных лодок нет, которые вообще будут вести бои оборонительные за побережья и базы — вот этого у них нет, а надо срочно», — рассказал Тимошенко.

Однако, по словам полковника, не атомные, а дизельные подводные лодки в США делать совсем не умеют.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. Об этом 16 августа сказал советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат, отметив, что «на этот самолёт были большие надежды».

11 августа обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг написал, что американские БМП Bradley оказались одним из самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую поставили Украине. Он отметил, что США поставляют Украине некоторые виды своих самых мощных и дорогих вооружений и транспортных средств, таких как танки Abrams, системы противоракетной обороны Patriot и РСЗО HIMARS, однако многие из этих систем уже уничтожили российские военные.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, захваченные в ходе спецоперации военные трофеи теперь можно увидеть на экспозиции в подмосковном парке «Патриот». Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении украинской армии, в том числе поставляемой странами Запада, была открыта в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Так, на выставке представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, шведская БМП CV90-40, американский БТР М-113, а также французский колёсный танк AMX-10RCR.