Москва, 17 августа, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В Москве стоимость поездок с запуском третьего московского центрального диаметра (МЦД-3) снизится до 3,5 раза, сообщил 17 августа мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в два раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раза, что, конечно, очень немаловажно», — заявил он во время открытия пассажирского движения по МЦД-3.

Собянин также отметил, что поезда «Иволга» постепенно приходят на замену старому подвижному составу.

«Во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будут новыми, это «Иволга», ЭП2Д. В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях», — подчеркну мэр Москвы.

В будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий», развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших регионов, заключил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа президент России Владимир Путин дал старт движению по третьему московскому центральному диаметру.

Церемония открытия проходила в режиме видеоконференции. На ней присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозёров.

Глава государства на церемонии открытия движения по третьему московскому центральному диаметру заявил, что после реализации высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет продолжить её до Адлера и Луганска.