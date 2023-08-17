Москва, 17 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил выдавать льготные кредиты на строительство круглогодичных парков развлечений, горнолыжных курортов и аквапарков. Текст поручений президента был опубликован 17 августа.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры и реализуемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 141, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов», — сказано в документе.

Кроме того, президент поручил в 2023–2024 годах дополнительно выделить не менее 11 млрд рублей на финансирование программы строительства модульных отелей.

«В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения», — сказано также в тексте документа.

Поручения даны по итогам работы Петербургского международного экономического форума.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года, в ходе рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин заявил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма. Глава государства отметил, что туриндустрия страны развивается и выходит на новый уровень, становясь всё более привлекательной. Развитие туризма в России продвигается хорошими темпами, добавил президент.

Внутренний туристический поток в России растёт, и это связано не только с внешними факторами, но и с повышением привлекательности путешествий по стране, заявил в июле 2023 года на совещании по развитию туризма премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер ознакомился с презентациями туристических проектов со всей страны и выразил уверенность, что все новые инициативы послужат притоку инвестиций в регионы и увеличению количества рабочих мест.