Москва, 17 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утвердил поручения. В том числе по сохранению выплат на детей при увеличении доходов семьи.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном 17 августа на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие. Срок исполнения поручения — 1 октября 2023 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, в июле Путин подписал закон об общих подходах к расчёту дохода семьи для получения социальной помощи. Новый документ изменяет критерии для определения того, нуждается ли семья в социальной помощи, и начнёт действовать с 2024 года. Благодаря закону подход к определению необходимости поддержки станет более адресным.

Президент России считает поддержку семей с детьми безусловным приоритетом для государства. Путин уточнял, что многодетные семьи олицетворяют российские ценности. Путин также ранее поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для многодетных семей.