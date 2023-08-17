Москва, 17 августа, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о взрыве на АЗС в Махачкале Эльдар Насрулаев арестован на два месяца. Такое решение принял 17 августа Басманный суд Москвы.

Кадр из видео

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826964" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.

Арендатором помещения и владельцем склада был Насрулаев. Позднее он был задержан и отправлен в изолятор. 17 августа его этапировали из Дагестана в Москву.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва могло стать нарушение условий хранения пожароопасных агрохимикатов.