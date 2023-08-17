Москва, 17 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» представил третий комплект формы на сезон 2023/24. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба команды.

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Футболка выполнена в красно-чёрную вертикальную полоску, шорты чёрного цвета с красной окантовкой внизу.

Отмечается, что комплект формы посвящён победам «Спартака» над амстердамским «Аяксом» 25-летней давности.

В 1998 году «Спартак» играл против «Аякса» в четвертьфинале Кубка УЕФА и одержал две победы — 3:1, 1:0. Это были последние матчи команды в красно-чёрной форме.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа екатеринбургский «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2, нанеся московскому клубу первое поражение в сезоне 2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящее время «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, на счету команды девять очков.