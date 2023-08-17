Москва, 17 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, сказал президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — подчеркнул глава государства.

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Президент обратил внимание на то, что этот проект обсуждался российскими властями и с финансовой, и с экономической точки зрения на протяжении долгого времени. Он указал на то, что при строительстве новой пассажирской магистрали действующая линия освободится и её можно будет использовать для передвижения грузов.

«И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — подчеркнул Путин.

Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом позволит развивать пассажирские и грузовые перевозки, согласился глава РЖД Олег Белозёров в ходе церемонии открытия движения по третьему московскому центральному диаметру.

Он отметил, что на всех направлениях, которые обозначены в рамках высокоскоростной магистрали, идёт совместное грузовое и пассажирское движение, в результате из-за разности скоростей в некоторых случаях теряется график движения.

Белозёров уточнил, что по Северо-Западу на сегодняшний день объём перевозок составляет 145 млн тонн.

«В стратегии, утвержденной к 2030 году, цифра стоит 220 млн тонн, в два раза нужно увеличить, и, соответственно, нам нужно строить новые пути», — отметил он, добавив, что оптимальным вариантом является строительство высокоскоростной магистрали, которая даст возможность развиваться, в том числе и грузоотправителям.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на церемонии открытия движения по третьему московскому центральному диаметру заявил, что после реализации высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет продолжить её до Адлера и Луганска. Он уточнил, что нужно будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк.

Российский лидер отметил, что наступил подходящий момент для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Он отметил, что на данный момент минимальное время в пути по железной дороге между этими городами составляет порядка четырёх часов, при этом после запуска высокоскоростной магистрали время в пути сократится до 2 часов 15 минут.