Москва, 17 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова орденом Александра Невского.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

«За вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Позднякова Станислава Алексеевича — президента Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», — сказано в тексте указа главы государства.

Станислав Поздняков родился в 1973 году в Новосибирске. Является четырёхкратным олимпийским чемпионом и 10-кратным чемпионом мира по фехтованию, заслуженным мастером спорта СССР и России. В 2012 году Поздняков вошёл в состав исполнительного комитета Международной федерации фехтования, в 2016 году был избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России, а в 2018 году — главой этой организации.

Орденом Александра Невского, согласно его статуту, граждане России награждаются за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.

В июле 2023 года Владимир Путин наградил орденом Александра Невского писателя Александра Проханова. Награда была вручена «за активную общественную деятельность». В мае 2023 года орденом Александра Невского был награждён заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.