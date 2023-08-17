Москва, 17 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Сбер с 22 августа повышает ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта, сообщили 17 августа в кредитном учреждении.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ», — говорится в сообщении.

Вместе с тем все клиенты, которые подали заявки на ипотеку в Сбере до 22 августа, при одобрении смогут оформить её по прежним ставкам. Ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются, добавили в Сбере.

Таким образом, с 22 августа минимальная ставка на новостройки в Сбере составит 13,4%, на вторичное жильё — 11,7%

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на внеочередном заседании Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Ранее Сбер с 17 августа повысил ставки по рублёвым вкладам, максимальный размер составит 12% годовых. соответствующее решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с ИА Регнум заявила, что после повышения ключевой ставки ожидается рост ставок по всем видам кредитных продуктов. Незначительно могут вырасти только ипотечные кредиты по государственным программам, в остальных же случаях произойдёт резкий рост, так как ставка изменилась на 3,5%, добавила она.