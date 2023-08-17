Донецк, 17 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил двоих украинских морпехов Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко к 22 годам колонии строгого режима каждого за убийство мужчины под Мариуполем, сообщила 17 августа пресс-служба Следственного комитета (СК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в релизе, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, ЧП произошло в начале марта 2022 года в посёлке Волонтеровка под Мариуполем. В ходе патрулирования посёлка они задержали гражданского мужчину за нарушение комендантского часа, после чего доставили его в штаб батальона.

«Командир после допроса распорядился вернуть мужчину на место задержания и ликвидировать, мотивируя это тем, что последний видел расположение украинских позиций, которые мог выдать противнику. Выполнить незаконный приказ командир взвода поручил Пафицевичу и Вахненко», — сказано в сообщении.

Осуждённые расстреляли мужчину из автоматов, а затем повязали на одежду убитого красную повязку, которая символизирует поддержку российской армии. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в содеянном.

Как передавало ИА Регнум, Верховный суд ДНР 16 августа приговорил к 21 году колонии строгого режима военнослужащего ВСУ Виталия Миненко, который расстрелял в Мариуполе молодого человека за то, что тот звонил в Россию.

15 августа к пожизненному заключению был также приговорён военный ВСУ Василий Шитри, расстрелявший в Мариуполе четверых мирных жителей. В апреле 2022 года он получил приказ «об устранении мирных жителей» и расстрелял из автомата четырёх гражданских лиц, которые шли по улице. Двое мужчин и две женщины скончались на месте.

14 августа в ДНР приговорили военнослужащего «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима за расстрел российского военнопленного. Богдан в марте 2022 года в Мариуполе подошел к остановленному для досмотра легковому автомобилю, в котором находились мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из которых был ранен, и расстрелял раненого.